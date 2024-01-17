Путин во время посещения своего штаба назвал укрепление Отечества общей задачей

Глава государства также лично поблагодарил волонтеров за поддержку

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин пообщался с волонтерами в своем избирательном штабе в Гостином дворе и оставил памятную запись на доске пожеланий.

"Спасибо за совместную работу, за поддержку! Только вперед!! Удачи!" - написал Путин и добавил свой автограф под общие аплодисменты.

В ходе общения глава государства также лично поблагодарил волонтеров за поддержку, отметив, что большинство из них - молодые, но "судьбы разные, все по-разному сюда пришли". "Ребята с фронта тоже сюда попали", - заметил Путин.

"У нас у всех общая задача - укрепление Отечества. И мне очень приятно, что я вижу в вашем лице мощную поддержку молодых поколений", - подчеркнул глава государства.

"Спасибо вам большое! И вам, и всем волонтерам, всем, кто работает на эту общую цель. А особенно тем ребятам, которые сейчас находятся на переднем крае либо рядом с ним, помогают нашим бойцам", - заключил Путин.

Кроме того, волонтеры попросили главу государства оставить автограф на толстовке с одной из его цитат. Они пояснили, что такая продукция будет направлена в региональные штабы.

Путин согласился, взял маркер и прежде чем расписаться быстро пробежался глазами по принту на толстовке. Прочитав, он с улыбкой переспросил: "Это я так сказал когда-то?". Надпись гласила: "Для меня Россия - вся моя жизнь".

Сбор подписей

Кандидата в президенты встретили в Гостином дворе сопредседатели его штаба - народный артист РФ Владимир Машков, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога. Путину подробно рассказали, как проверяют подписи, собранные в его поддержку, а также ознакомили с техническими деталями процесса. "С 23 декабря мы начали сбор подписей, и за это время собрали 2 млн 500 тыс. подписей, даже больше. Работа шла очень эмоциональная <...> Мы уже на следующей неделе готовы предоставить в ЦИК все документы со всеми сопровождающими документами в вашу поддержку", - доложил Машков. "Отлично, спасибо", - поблагодарил Путин.

В ходе посещения штаба ему рассказали об особенно активной работе волонтеров Кузбасса. Ребята показали президенту коробку для сбора подписей, декорированную углем. "Настоящий? Да ладно?", - удивился Путин.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.