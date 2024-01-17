Делегация из РФ провела встречу с омбудсменом Кении

Стороны обменялись опытом работы национальных правозащитных институтов, защиты прав граждан на образование, а также изучили особенности мандата омбудсмена

НАЙРОБИ, 17 января. /ТАСС/. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой провели встречу с омбудсменом Кении Флоренс Каджуджу, передает корреспондент ТАСС.

Как отметили представители, в ходе встречи стороны обменялись опытом работы национальных правозащитных институтов, защиты прав граждан на образование, а также изучили особенности мандата омбудсмена, такие как право рекомендовать местным органам власти предоставлять компенсацию за нарушение прав граждан.

"Сотрудничество с омбудсменами стран Африки получило новый импульс благодаря поддержке президента России. Между уполномоченным и национальными правозащитными институтами 16 государств Африки уже установлены отношения, с 7 из них подписаны соглашения о сотрудничестве", - говорится в комментарии федерального омбудсмена.

Флоренс Каджуджу стала омбудсменом Кении в 2018 году. С этого же времени она является генеральным секретарем Африканской ассоциации омбудсменов и посредников. В 2021 году кенийский омбудсмен была избрана на пост президента Африканского отделения Международного института омбудсмена. В Кении существует Национальная комиссия по правам человека, среди основных ее функций - наблюдение за правительством в области прав человека и развитие правозащитных институтов.

Правительство Кении и общественные организации уделяют внимание борьбе за гендерное равноправие и искоренение любых проявлений дискриминации. Их противодействием в государстве занимается Национальная комиссия по гендерным вопросам и равенству. Члены комиссии занимаются содействием гендерному равенству и свободе от дискриминации в соответствии со статьей 27 Конституции Кении, содействием по вопросам интеграции принципов равенства во все законодательные акты, а также расследованием случаев нарушения принципа равенства и свободы от дискриминации.