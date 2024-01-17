Богданов и посол Иордании обсудили ситуацию в Сирии и обострение в Красном море

На Смоленской площади отметили, что стороны также обсудили "актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Иордании Халед Шавабке обсудили на встрече в Москве ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии и вокруг нее, а также обострение в Красном море.

"Состоялся <...> углубленный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематике с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта, резкое обострение обстановки в районе Красного моря и развитие ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

На Смоленской площади отметили, что стороны также обсудили "актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов".

Встреча состоялась по просьбе посла Иордании.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября хуситы атаковали десятки кораблей и гражданских судов в Красном море.