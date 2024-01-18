Кабмин обсудит денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве и другие темы

Участники заседания также планируют обсудить законопроект, касающийся господдержки предпринимательской деятельности в арктических регионах России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российское правительство под председательством премьер-министра Михаила Мишустина проведет первое в наступившем году заседание.

На нем, в частности, будет обсуждаться денонсация заключенного в 1956 году между СССР и Великобританией соглашения о рыболовстве. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия стала правопреемницей СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.

Как поясняют в кабмине, необходимость денонсации документа продиктована тем, что 15 марта 2022 года Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

Поддержка российской Арктики

Участники заседания планируют обсудить законопроект, касающийся господдержки предпринимательской деятельности в арктических регионах страны. Речь идет о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в состав Арктической зоны РФ. Это решение позволит создать благоприятные условия для развития и освоения как этих муниципальных районов автономного округа, так и российской части Арктики в целом, отмечается в материалах правительства.

Сейчас в Арктическую зону РФ входят девять регионов: четыре субъекта РФ полностью (Мурманская область, Ненецкий АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов - Архангельской области, Красноярского края, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия).

Другие темы

Среди других тем, которые будут обсуждаться на предстоящем заседании, - поправки в Бюджетный кодекс, направленные на расширение существующих методов осуществления государственного финансового контроля, и вопрос о наделении органов госвласти субъектов РФ полномочиями по разработке и утверждению планов тушения ландшафтных пожаров (за исключением лесных), а также проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Помимо этого, в центре внимания кабинета министров будет вопрос о расширении полномочий Минэкономразвития России. Ведомство предлагается наделить правом утверждать формы инвестиционного соглашения о развитии виноградарства и виноделия, а также порядок их заключения и внесения в них изменений по согласованию с Минфином.