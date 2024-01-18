Афонин: программа Харитонова предусматривает национализацию минерально-сырьевой базы

Также она предполагает введение прогрессивной шкалы налогообложения, отметил первый зампредседателя ЦК КПРФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Предвыборная программа кандидата в президенты РФ от КПРФ Николая Харитонова предполагает в том числе национализацию минерально-сырьевой базы и введение прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Мы считаем, что необходимо серьезно изменить социально-экономическую политику. Необходимо развитие промышленности и сельского хозяйства, новая индустриализация. Без развития промышленности сделать ничего невозможно, но для этого нужны ресурсы. Откуда взять эти ресурсы? Нужна национализация природной минерально-сырьевой базы", - сказал он.

Говоря о программе, Афонин также отметил необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения. "Это дало бы в бюджет серьезный прилив бюджетных средств, с другой стороны, люди поняли бы, что те, кто зарабатывает много, должны платить много, а те, кто живет за чертой бедности, должны быть освобождены, потому что они не могут свести концы с концами", - подчеркнул он.

Еще одним пунктом программы является увеличение зарплат, пенсий, стипендий и минимального размера оплаты труда, который, по мнению представителей партии, должен составлять не менее 35 тыс. рублей. Кроме того, предлагается принять меры по снижению темпов роста цен на продовольственные товары и товары первой необходимости.

Как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, при создании программы партия ориентировалась на мнение людей. "Задача одна у нас, чтобы в стране, которая имеет всю таблицу Менделеева, каждый человек от рождения до пенсионного возраста жил достойно", - сказал он.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.