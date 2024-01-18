Даванков предложил разработать нацпроект по реформе ЖКХ

Это позволит снизить количество коммунальных аварий, сказал кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди"

ВОРОНЕЖ, 18 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разработать новый национальный проект по реформе ЖКХ. Это позволит снизить количество коммунальных аварий, сказал он журналистам в ходе поездки в Воронеж, добавив, что вопрос разработки новых нацпроектов входит в его президентскую кампанию.

"Сделать национальный проект по реформе ЖКХ. <...> Растет количество аварий [в сфере ЖКХ]. Денег нужно, чтобы обновить, например, все теплосети в нашей стране, порядка 10 триллионов рублей, а это треть годового бюджета России. Этому надо сейчас уделять особое внимание: изношенность теплосетей сейчас [составляет] порядка 60-65%, а в ряде регионов 70-80%", - сказал Даванков.

По его словам, если этой проблеме сейчас не уделить внимание, в ближайшие пять лет количество аварий вырастет.

"Поэтому деньги должны быть выделены для регионов и муниципалитетов именно на ЖКХ, на ремонт и обновление теплосетей, электросети. <...> Сейчас есть деньги на обслуживание, где-то - на обновление, но сама по себе изношенность сетей крайне высокая <...>, туда надо больше денег", - отметил Даванков.

Центризбирком РФ 5 января зарегистрировал Даванкова в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.