Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности

Переговоры о создании базы ведутся по линии оборонных ведомств двух стран, рассказал Александр Бикантов

НАЙРОБИ, 18 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Появление российской военной базы на территории Центрально-Африканской Республики позволило бы укрепить безопасность в ней. Переговоры о создании базы ведутся по линии оборонных ведомств двух стран. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Банги Александр Бикантов.

"Нет сомнений, что в случае реализации проекта создания российской военной базы на территории ЦАР ситуация в стране станет более безопасной, что укрепит основу для защиты суверенитета ЦАР и роста благосостояния многострадального центральноафриканского народа. В этом случае привлечение дополнительных иностранных контингентов в страну было бы избыточным и, по сути, бессмысленным", - сказал он, добавив, что "проект открытия военной базы лежит в плоскости переговорного процесса по линии Минобороны двух стран".

Ранее советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика заявил, что власти страны попросили разместить на ее территории российскую базу. Нгоуандика сообщил, что существующая в Беренго инфраструктура позволяет дислоцировать до 10 тыс. военнослужащих.

Об инструкторах

Власти Центрально-Африканской Республики хотели бы увеличить число российских инструкторов в стране, однако конкретные сроки и возможная численность контингента пока обсуждаются, заявил Бикантов.

"В разное время официальные власти ЦАР высказывались в пользу увеличения численности российских представителей. Однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента предстоит уточнить", - сказал он, отметив, что в настоящий момент в стране находятся 1 890 российских инструкторов, среди которых военные специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии.

Комментируя слухи о деятельности в ЦАР американской частной военной компании Banсroft, посол подчеркнул, что правительство страны проводит открытую экономическую политику, нацеленную на диверсификацию и развитие взаимовыгодного сотрудничества с различными государствами.

"В ЦАР существуют масштабные потребности в сфере инвестиций, технологий и ноу-хау. Но страна также может многое предложить. Что касается сотрудничества в военной области, ЦАР реализует твердую линию на строительство национальных вооруженных сил, компактных и современных", - сказал Бикантов.

По его словам, ситуация в сфере безопасности в ЦАР улучшается благодаря армии страны при поддержке российских инструкторов.

"Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их", - сказал он, добавив, что вызовы в сфере безопасности сохраняются.

Ранее пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпеме заявил, что Банги в настоящий момент проводит политику диверсификации военного партнерства, обращаясь как к России, так и к Анголе, Гвинее, Марокко и США. Радиостанция RFI сообщала, что Banсroft планирует начать работу в Центрально-Африканской Республике по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже якобы находятся в Банги.