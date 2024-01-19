Песков: Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипломатическим каналам

ВС Ирана нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москва постоянно контактирует с Тегераном и Исламабадом по дипломатическим каналам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эскалацию отношений между странами.

"По дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами", - сказал он.

16 января агентство Tasnim сообщило о нанесении ВС Ирана удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

Позже пакистанский МИД объявил о проведенной антитеррористической операции, во время которой ВС страны нанесли точечные удары беспилотниками и ракетами по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан.