Медведев обсудил сотрудничество РФ и Таиланда с председателем партии "Пхыа Тхаи"

Председатель "Единой России" назвал правильным развитие отношений не только по государственной, но и по внутрипартийной линии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия и Таиланд развивают взаимодоверительные отношения, подчеркнул замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече по ВКС с председателем таиландской партии "Пхыа Тхаи" Пхэтхонгтхан Чинават.

"Мы понимаем ту роль, которую играет ваша партия в правящей коалиции, сформированной по итогам выборов в 2023 году. Хочу отметить в целом высокий уровень взаимопонимания с нашими партнерами, с таиландской стороной. Несмотря на все политические перипетии, несмотря на смену власти, очень важно, что между нашими странами сохраняются добросердечные открытые отношения, которые имеют десятилетнюю, по сути, историю", - сказал политик.

Он назвал правильным развитие отношений не только по государственной, но и по внутрипартийной линии. Пхэтхонгтхан Чинават, в свою очередь, назвала большой честью возможность познакомиться и пообщаться с председателем "Единой России". Как сообщается в Telegram-канале ЕР, Медведев пригласил таиландских партнеров принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в марте.

Как написал по итогам встречи Медведев во "ВКонтакте", на переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и межпартийного взаимодействия. "Пригласил представителей этой влиятельной политической силы принять участие в инициированном "Единой Россией" форуме "За свободу наций", который пройдет в феврале этого года. Рассчитываем также на их участие летом во Владивостоке в межпартийном форуме БРИКС+", - отметил председатель ЕР.

Также он обратил внимание, что Россия и Таиланд выступают за расширение интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, активно взаимодействуют по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Медведев положительно оценил и уровень развития сотрудничества в гуманитарной сфере. "Граждане Таиланда проявляют большой интерес к русскому языку. В России учатся около 150 подданных королевства, им выделяются государственные стипендии. Идет работа над межправительственным соглашением о создании российского культурного центра в этой стране", - перечислил он. Политик добавил, что российская сторона будет рада видеть делегацию Таиланда на мультиспортивном турнире "Игры будущего", который в феврале - марте пройдет в Казани.

О партии

Центристская партия "Для тайцев" (тяготеет к правым силам) была основана в 2007 году и де-факто является преемницей партии "Тайцы любят Таиланд" бывшего премьер-министра Таксина Чинавата (был свергнут в ходе военного переворота в 2006 году). Лидер партии - его дочь Пхэтхонгтхан Чинават.