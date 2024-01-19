Медведев посетил Красногорский завод имени Зверева

Зампред Совбеза также провел совещание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Красногорский завод имени С. А. Зверева и провел выездное совещание рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения.

"Сегодня мы проводим выездное заседание нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных средств поражения, военной специальной техники на Красногорском заводе имени Сергея Алексеевича Зверева, - сказал он в начале совещания. Видео посещения завода опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

Он обратил внимание, что это одно из ведущих российских научно-производственных предприятий по разработке и выпуску оптического, оптико-электронного приборостроения. "Понятно, [что] те изделия, которые здесь создаются, применяются практически во всех видах вооружения и военной, и специальной техники", - пояснил он.

Перед началом совещания зампред Совбеза осмотрел завод, на котором ему показали в том числе производство прицелов, приборов наблюдения, оптикоэлектронных комплексов и других изделий.