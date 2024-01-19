Эксперт: глава Эстонской церкви всегда был аполитичен и корректен с властями

По мнению члена Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ Аркадия Малера, эстонские власти придерживаются политики этноцентризма с исключением всех граждан, заподозренных в причастности к России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Евгений (Решетников) всегда был абсолютно аполитичен и чрезвычайно корректен в отношениях с эстонскими властями, и его фактическое изгнание из Эстонии "совершенно аморально". Такое мнение высказал ТАСС член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ Аркадий Малер, комментируя сообщения об отказе в продлении иерарху временного вида на жительство (ВНЖ).

"Владыка Евгений известен как человек чрезвычайно корректный, спокойный, абсолютно аполитичный. Это человек, который погружен в молитву, во внутреннее церковное делание, в созидание церкви, и он никогда не был замечен ни в каких политических процессах и проектах. Его отношения с эстонскими властями всегда были чрезвычайно корректными, он шел на самые разные уступки, никогда не был источником каких-то конфликтов, и тем удивительнее, что именно он стал жертвой эстонской политики", - сказал Малер.

То же самое, отметил он, можно сказать и в целом о поведении ЭПЦ МП, и обо всей Русской православной церкви в Прибалтике, которая всегда соблюдала те требования и условия, которые ставили местные власти.

По мнению эксперта, корень проблемы заключается в том, что эстонское государство сделало ставку на "политику последовательного этноцентризма с исключением всех граждан, которые хоть сколько-то были заподозрены не то что в работе на Россию, а просто в причастности к РФ, в связях с русской культурой и русским миром". При этом он обратил внимание на то, что прихожанами ЭПЦ МП являются далеко не только русские, живущие в Эстонии, - в этой церкви есть и очень много этнических эстонцев, как и представителей других этносов.

"Православная традиция в Эстонии бесконечно старше, чем само это государство, и фактическое изгнание оттуда владыки Евгения - это совершенно аморальное преступление, которое тем более аморально, что Эстония является членом Евросоюза. ЕС вроде бы как на словах декларирует какую-то толерантность. Конечно, мы видим, что здесь никакой ни либеральности, ни демократичности в принципе быть не может", - добавил собеседник агентства.

В четверг газета Postimees сообщила, что эстонские власти отказали в продлении ВНЖ митрополиту Евгению, срок действия документа истекает 6 февраля. Причиной такого решения стали якобы пророссийские публичные высказывания иерарха. Его пребывание в Эстонии признано "представляющим угрозу национальной безопасности", утверждалось в материале издания. После этого Совет церквей Эстонии направил запрос в МВД республики с просьбой пояснить причины, приведшие к отказу в продлении временного вида на жительство митрополиту Евгению. ЭПЦ МП он возглавляет с мая 2018 года.