В Думу 22 января внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что каждый, "кто пытается разрушить Россию", должен возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, будет внесен в Госдуму в понедельник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества. Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник", - отметил он.

Володин напомнил, что ранее обсуждался вопрос о необходимости наказания тех, кто "поддерживает нацистов, льет грязь на страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО".

По его словам, законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое используют для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Также будет возможность по решению суда лишать почетных званий за некоторые преступления. Речь идет о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК РФ), публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (статья 280.3 УК РФ). Также в этом списке публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ), призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК РФ) и реабилитация нацизма (статья 354.1 УК РФ).