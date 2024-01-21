Замглавы МИД провел встречи с генсеком ООН, генсеком UNCTAD и председателем ГА ООН

Беседы состоялись на полях саммита Движения неприсоединения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях саммита Движения неприсоединения (ДН) провел встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, генсеком UNCTAD Ребеккой Гринспан и председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннисом Фрэнсисом. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам встреч.

"19-20 января на полях 19-го саммита Движения неприсоединения заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел ряд отдельных двусторонних встреч, - указали в МИД. - Состоялись его беседы с министрами иностранных дел Боливии Селинду Сосой, Венесуэлы Иваном Хилем, Мали Абдулайе Диопом, Непала Нараяном Пракашем Саудом, Палестины Риядом аль-Малики, Шри-Ланки Мохамедом Али Сабри, Уганды Джедже Одонго, заместителями министров иностранных дел КНДР Ким Сон Геном, Сирии Бассамом Саббагом, Сьерра-Леоне Фрэнсисос Алгали, а также генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, Генсекретарем UNCTAD Ребеккой Гринспан и председателем ГА ООН Дэннисом Фрэнсисом".

В МИД РФ добавили, что стороны в ходе встреч "обменялись мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной повестки дня с упором на развитие взаимодействия в рамках ДН в соответствии с его основополагающими принципами". "Особое внимание было уделено рассмотрению текущей ситуации в регионе Ближнего Востока с упором на задачу прекращения кровопролития в секторе Газа, а также вопросам укрепления многостороннего сотрудничества, в том числе на площадках ООН, противодействия произвольным мерам политического, гуманитарного и социально-экономического давления западных стран, их вмешательства во внутренние дела других стран в нарушение принципов Устава ООН", - добавили в дипведомстве.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.