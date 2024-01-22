Афонин сообщил, что Харитонов может назначить 400 доверенных лиц

Партия планирует 100 доверенных лиц, сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты России Николай Харитонов может назначить порядка 400 доверенных лиц, а выдвинувшая его КПРФ - 100. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Будет большой форум доверенных лиц - это уже февраль. Мы планируем 400 доверенных лиц от кандидата, 100 - от партии. Сейчас идет активное оформление, целый ряд знаковых людей. Мы их соберем, пообщаемся, потому что на них будет большая нагрузка", - сказал Афонин.

Он также сообщил, что в конце недели планируется общероссийское открытое партийное собрание. "Мы всех журналистов пригласим, подключим к общероссийскому партийному собранию. И вы увидите, сколько уже, несмотря на то, что избирательная кампания не так давно стартовала, наши регионы сделали по пропаганде, по выпуску агитационных материалов, по доверенным лицам", - добавил Афонин.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.