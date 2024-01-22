ГД перенесла запланированный на 24 января правчас с Хуснуллиным

Первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков сообщил, что новую дату объявят позже

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правчас с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который планировался в Госдуме на 24 января, перенесен. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков.

"У нас планировался правительственный час на среду с заместителем председателя правительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Он переносится на более позднее время", - сказал он.

По словам Жукова, новая дата будет объявлена позже.

Предполагалось, что темой обсуждения на правчасе будет ход реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.