Лавров: РФ начинала СВО не против Украины, а против зарвавшегося преступного режима

ООН, 22 января. /ТАСС/. Россия начинала специальную военную операцию не против Украины и братского украинского народа, а против зарвавшегося преступного режима в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Россия начала специальную военную операцию в феврале 2022 года не против Украины и не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы. Неслучайно после 2014 года на территории России нашли спасение почти 7 млн украинцев, - отметил Лавров. - Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство".