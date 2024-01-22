Лавров заявил, что если Киев прекратит воевать, то сотни тысяч украинцев будут сохранены

Глава МИД РФ отметил, что Украина бросает своих граждан, как пушечное мясо, на защиту интересов Запада

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Жизни сотен тысяч украинцев будут сохранены, если Киев прекратит воевать, бросая своих граждан, как пушечное мясо, на защиту интересов Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что произойдет, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, демократические ценности", - сказал министр, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что "интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет". "Есть только интересы англосаксов, их подручных и преступной прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой, и которая боится, что ее сметут на второй день после окончания войны", - указал Лавров.