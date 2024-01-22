Лавров назвал путем в никуда не решающие проблем вокруг Украины мирные планы

Глава МИД РФ отметил, что они служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков

ООН, 22 января. /ТАСС/. Мирные планы, которые не подразумевают решения украинского конфликта, не имеют никакого отношения к миру и являются путем в никуда, Секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в "копенгагенском формате" по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Все иные мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков", - сказал Лавров.

"Печально, что Секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном "копенгагенском формате", - отметил министр.