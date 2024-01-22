Генконсулом России в Таджикистане назначили Сергея Ланкина

Его назначили генконсулом в городе Ходжент

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральным консулом РФ в Таджикистане назначен Сергей Ланкин, ранее занимавший должность первого секретаря посольства России в Израиле. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ланкин назначен генконсулом в городе Ходжент соответствующим приказом МИД РФ, уточнили в дипведомстве.

Сергей Ланкин родился в 1963 году, на дипломатической службе с 2008 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. Так, в 2008-2014 годах занимал должность второго секретаря представительства МИД России в Благовещенске, в 2019-2023 годах - первый секретарь, советник посольства России в Израиле. Имеет дипломатический ранг советника второго класса, присвоенный в сентябре 2022 года.