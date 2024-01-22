МИД РФ указал на хитрости Парижа в вопросе участия наемников в конфликте на Украине

В ведомстве обратили внимание, что под понятие наемников не подпадают те, кто за участие в боевых действиях не получает плату, превышающую ставку по соответствующей должности в Вооруженных силах Франции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Французские власти прибегли к хитрости в вопросах наемничества, что позволило гражданам этой страны участвовать в конфликте в рядах украинских вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале дипведомства.

"В попытках оправдаться за вновь вскрывшиеся факты наличия в рядах украинских вооруженных формирований множества французских наемников официальные лица Франции окончательно запутались в собственных показаниях на тему наемничества как такового", - отметили в министерстве.

В дипведомстве напомнили, что хотя наемничество во Франции запрещено еще с 2003 года, в законодательстве страны есть некоторые нюансы. Так, в МИД обратили внимание, что под понятие наемников не подпадают те, кто за участие в боевых действиях не получает плату, превышающую ставку по соответствующей должности в Вооруженных силах Франции. То же касается и украинцев, имеющих французское гражданство, поскольку выходцы из страны - участницы вооруженного конфликта не считаются наемниками, указали в министерстве.

"Такие вот мелкие хитрости от французов, еще с колонизаторских времен поднаторевших в разжигании конфликтов в различных уголках мира", - констатировали на Смоленской площади.

В МИД также указали, что функции силовой поддержки часто делегируются "одноразовым" ЧВК, вербующим сотрудников низовых звеньев "на месте". "Подобная схема активно используется и на Украине, - продолжили там. - При этом в качестве инструкторов часто выступают наемники из числа бывших военнослужащих французского Иностранного легиона - выходцев из соответствующих стран. Обширная кадровая база из бывших легионеров упрощает создание и использование "одноразовых" ЧВК для решения задач с вероятным применением силы и с участием в вооруженных столкновениях".

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.