МИД: Москва готова к диалогу с теми, кто не хочет использовать Украину против РФ

Речь идет о "действительно заинтересованных в справедливости", отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в прекращении использования Украины как инструмента войны против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

"Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать", - указал министр.