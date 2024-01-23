Лавров заявил, что РФ прекрасно знает, каким давлением Запад собирает голоса на ГА ООН

По словам главы МИД РФ, для России неважно, кто каким образом проголосовал

ООН, 23 января. /ТАСС/. Российская сторона прекрасно знает, какими методами давления США, Великобритания и некоторые страны Европы собирают голоса в поддержку антироссийских резолюций на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

"Для нас неважно, кто каким образом проголосовал, потому что мне известно, как эти голоса американцы, британцы и некоторые европейцы получают, - указал министр, комментируя соответствующую тему. - Когда голосовали за эти резолюции, я спрашивал, почему они [участники ГА ООН], почему они так проголосовали, они несколько стыдливо отвечали: ну ты понимаешь, я работаю здесь 10 лет, мои дети учатся в Стенфорде".

По словам Лаврова, представители США и Великобритания напоминают участникам ГА ООН о подобных обстоятельствах и банковских счетах, чтобы собрать голоса.

На уточняющий вопрос, была ли большая часть стран ГА ООН из проголосовавших за антироссийские резолюции под давлением США, министр ответил утвердительно. "Не большая часть, а все они", - резюмировал Лавров.