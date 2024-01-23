Захарова: Запад в своем "информационном мирке" начал менять слоганы в адрес РФ

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Запад на фоне того, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, начал менять "в своем собственном информационном мирке" заявления и слоганы в адрес России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Россия-1".

Как отметила дипломат, представители Запада "много месяцев талдычили относительно того, что все (конфликт на Украине - прим. ТАСС) должно решиться на земле".

"Ситуация на земле [складывается] не в их пользу, мягко говоря. Она привела их в тупик. Теперь им нужно изобретать некие гибридные формулы, - обратила внимание Захарова. - От заявлений и слоганов нанести стратегическое поражение России они теперь в своем собственном информационном мирке, пространстве переходят к словам относительно того, что России нельзя дать победить".