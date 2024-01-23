В МИД РФ назвали шесть приоритетов председательства России в СНГ

Среди них - сотрудничество в экономической, военной, культурно-гуманитарной сферах, внешнеполитическая координация, борьба с новыми угрозами, а также расширение взаимодействия с внешними партнерами, отметил замглавы ведомства Александр Панкин

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Россия на время председательства в Содружестве независимых государств (СНГ) определила шесть приоритетных направлений, среди которых сотрудничество в экономической, военной, культурно-гуманитарной сферах, внешнеполитическая координация, борьба с новыми угрозами, а также расширение взаимодействия с внешними партнерами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Сегодня состоится первое в новом году заседание постоянных представителей при СНГ, на котором Российская Федерация в моем лице будет презентовать приоритеты нашей страны. <...> Сегодня я постараюсь, может быть, более детально показать, раскрасить картинку того, что происходит в СНГ, какие векторы мы хотим усилить, каким направления мы хотим придать больше динамики, - отметил он. - Это, собственно говоря, <...> условно шесть сфер - это экономическое сотрудничество, это внешнеполитическая координация, соответственно, борьба с новыми вызовами и угрозами, военное сотрудничество, культурно-гуманитарное пространство и сотрудничество на нем, ну и, конечно, расширение взаимодействия с нашими внешними партнерами в мире, как с ближайшими, так и отдаленными".

Высокопоставленный дипломат отметил, что на каждом из направлений сотрудничества предусмотрен "целый ряд мероприятий". "Думаю, что будут мероприятия, которые не предусмотрены, возникают идеи по ходу у наших партнеров, которые мы берем "на борт", как говорится", - рассказал Панкин перед начавшимся в Минске заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, на котором будет представлена Концепция председательства Российской Федерации в Содружестве в 2024 году.

"Хочу сказать, что в целом динамика движения на пространстве сотрудничества, экономического, иного, очень хорошая, несмотря на все трудности", - заключил замглавы МИД РФ.