МИД РФ: число друзей России в сфере культуры неуклонно растет, несмотря на козни Запада

По словам директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям министерства Александра Алимова, перед ведомством стоит задача по наращиванию практической отдачи от проводимых культурных акций в дружественных странах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число иностранных друзей Москвы в сфере культуры неуклонно растет, несмотря на все усилия Запада по вытеснению России из международного культурно-гуманитарного пространства. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

"Несмотря на прилагаемые коллективным Западом усилия по вытеснению России из международного культурно-гуманитарного пространства, число иностранных друзей, которых объединяет интерес к истории и культуре России, неуклонно растет", - отметил дипломат на круглом столе в Совете Федерации, посвященном роли России в мировом гуманитарном пространстве.

Алимов подчеркнул, что перед МИД сейчас стоит задача по наращиванию практической отдачи от проводимых культурных акций в дружественных странах, а также по поддержке имеющимися средствами российского гуманитарного присутствия в недружественных странах "там, где это нужно".