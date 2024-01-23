Лавров заявил, что страны СНГ будут совместно отстаивать правду про свое общее прошлое

Эта задача останется приоритетной во время председательства России в СНГ в 2024 году, добавил глава МИД РФ

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) совместными усилиями будут отстаивать правду об общем прошлом, эта задача останется приоритетной во время председательства России в СНГ в 2024 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дорожим солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории. Совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом", - сказал министр в видеообращении к Совету постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

Лавров также обратил внимание, что 2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, мира и единства в борьбе с нацизмом. "Советом глав правительств СНГ утвержден соответствующий план мероприятий, - пояснил он. - Намечено обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности, а также учреждение единой юбилейной медали".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия совместно с другими странами Содружества будет всемерно способствовать достойной реализации этих и других инициатив в сфере сохранения исторической памяти, включая акции и шествия по линии международного движения "Бессмертный полк".