Песков сообщил о подготовке визита Путина в Турцию

Кремль сообщит своевременно дату контактов на высшем уровне, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Турцию в настоящее время готовится, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что дату контактов на высшем уровне Кремль сообщит своевременно.

"Мы неоднократно говорили, что, действительно, контакты на высшем уровне российско-турецкие на повестке дня, они готовятся, - сказал Песков. - И как только президенты окончательно согласуют дату визита, мы сразу же вам сообщим, своевременно".

Ранее газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что власти Турции ожидают визита Путина в республику 12 февраля. Дополнительных подробностей относительно поездки газета не приводила.

График двусторонних контактов России и Турции ранее обсуждался на встрече глав МИД обеих стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, сообщало российское дипломатическое ведомство.