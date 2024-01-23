Дмитриева не войдет во фракцию "Новых людей" в нынешнем созыве Госдумы

Она заявила, что останется независимым депутатом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева не войдет в нынешнем созыве палаты парламента во фракцию "Новые люди". Об этом парламентарий сообщила ТАСС.

"Я во фракцию не войду. Я останусь независимым депутатом, поскольку меня избирали от Партии роста, и уже фактически больше половины созыва я проработала как независимый депутат. <…> Хотя по нашим предварительным договоренностям, в партию (после объединения с "Новыми людьми" - прим. ТАСС) я и Борис Титов и еще наши руководящие лидеры Партии роста войдут, и мы будем принимать участие в руководящих органах в той или иной степени", - сказала Дмитриева.

Дмитриева в восьмом созыве Госдумы не входит ни в одну из пяти фракций. Она является членом думского комитета по бюджету и налогам и членом комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан.

24 декабря лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер Партия роста Борис Титов объявили об объединении партий и подписали соответствующее соглашение. Пресс-служба "Новых людей" сообщала, что структура партии изменится после объединения. Там также уточнили, что съезд Партии роста планируется на 27 января, а съезд "Новых людей" (предварительно) на 4-9 марта.