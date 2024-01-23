Богданов обсудил с послом Египта развитие военно-политической ситуации в Судане и Йемене

Стороны также затронули некоторые практические вопросы российско-египетского многопланового сотрудничества

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари ближневосточную проблематику с акцентом на развитие военно-политической ситуации в Судане, Йемене и в зоне палестино-израильского конфликта.

"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на развитие военно-политической ситуации в Судане, Йемене и в зоне палестино-израильского конфликта, - говорится в сообщении МИД РФ. - При этом с российской стороны была выражена благодарность за оказываемое египетскими партнерами содействие в обеспечении безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа".

В российском дипведомстве указали, что стороны также затронули некоторые практические вопросы российско-египетского многопланового сотрудничества, включая ход реализации масштабных совместных экономических и инвестиционных проектов.

Встреча прошла по просьбе египетской стороны.