Богданов обсудил с послом Габона усилия Либревиля по стабилизации ситуации в стране

В МИД РФ отметили, что на встрече также затронули вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-габонских отношений с акцентом на активизацию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Габона в Москве Жоанна Роз Мамьака в ходе встречи обсудили шаги новых властей по стабилизации обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Была также затронута складывающаяся ситуация в Габонской Республике, шаги новых властей в Либревиле по стабилизации обстановки в стране в рамках приоритетов переходного периода, а также в целях поддержания конструктивных связей с соседними государствами субрегиона", - указали в МИД.

В министерстве отметили, что на встрече были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-габонских отношений с акцентом на активизацию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях.

Встреча состоялась по инициативе дипломата из Габона.

В декабре 2023 года ЭКОЦАС объявило о приостановке членства Габона в организации после свержения президента Али бен Бонго Ондимбы.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Назначенный военными временным главой правительства Раймон Ндонг Сима сообщил, что переходный период может занять от одного до двух лет.