Лавров: Москва учитывает недружественную политику Берна при выстраивании отношений

Встреча главы МИД РФ со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом проходила в формате тет-а-тет и продлилась чуть больше часа

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации на палестинских территориях главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва учитывает поддержку Берном Украины и недружественную политику при выстраивании линии отношений. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"С российской стороны даны принципиальные оценки продолжающегося устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов нейтралитета, безоглядной поддержки Берном киевского режима. Акцентировано, что подобные действия вкупе с недружественной политикой в отношении России учитываются при выстраивании российской линии на швейцарском треке", - отметили на Смоленской площади.

"Рассмотрен ряд практических вопросов с учетом "вахты" Конфедерации в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2023-2024 годах", - добавили в МИД РФ.

Как сообщал корреспондент ТАСС, встреча Лаврова с швейцарским коллегой проходила в формате тет-а-тет и продлилась чуть больше часа. Кассис по итогам отказался отвечать на вопросы российских журналистов.