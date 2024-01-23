Лавров и глава МИД Иордании отметили важность прекращения огня в секторе Газа

Стороны отметили близость подходов стран к урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади на встрече на полях ООН акцентировали важность прекращения огня в секторе Газа и отметили близость подходов стран к урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта. Министры акцентировали важность прекращения огня в секторе Газа и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло на базе решений Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН", - отметили в дипведомстве.

"Была подтверждена близость подходов России и Иордании к урегулированию на основе соблюдения норм международного права кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, оказывающих негативное воздействие на региональную и глобальную стабильность и безопасность", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, стороны затронули и вопросы двусторонних отношений. "Министры также обсудили пути дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, подтвердили обоюдный настрой Москвы и Аммана на углубление политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - подчеркнули в МИД РФ.