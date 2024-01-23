Лавров: РФ предлагает созвать консультации министров после завершения острой фазы в Газе

Глава МИД России отметил, что на следующем этапе "будет востребован формат международной конференции по ближневосточному урегулированию"

ООН, 23 января. /ТАСС/. Россия предлагает созвать консультации на уровне министров после окончания острой фазы конфликта в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"После купирования острой фазы нынешнего кризиса, которому должен способствовать солидарный призыв Совета Безопасности ООН к прекращению огня, мы предлагаем созвать консультации на министерском уровне для консолидации позиций ключевых региональных игроков и выработки на этой основе практических шагов по содействию восстановлению палестинского единства", - сказал министр.

На следующем этапе, по словам Лаврова, "будет востребован формат международной конференции по ближневосточному урегулированию". "Цель такой конференции - провозглашение палестинского государства, выработка мер по обеспечению надежной безопасности Израиля и по нормализации его отношений со всеми арабскими и в целом мусульманскими странами", - пояснил глава российской дипломатии.

Лавров напомнил, что с идеей созыва такой конференции Россия выступила 15 лет назад в зале Совбеза ООН. "Надеюсь, что эта идея получит то внимание, которого она заслуживает", - заключил он.