Лавров: мир ждет осознания Западом последствий саботажа многосторонней дипломатии

Министр иностранных дел России подчеркнул, комментируя палестинский вопрос, что "для РФ, как и для подавляющего большинства членов международного сообщества, очевидно, что логику конфронтации можно преодолеть только совместными усилиями, опирающимися прежде всего на интересы государств региона"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Весь мир ждет, когда Запад наконец осознает, что его упорное пренебрежение многосторонней дипломатией раз за разом приводит к трагедиям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Коллеги, весь мир ждет, когда вы уже осознаете, я обращаюсь к западным коллегам, что ваше упорное пренебрежение многосторонней дипломатией, ее откровенный саботаж раз за разом приводят к трагическим результатам", - сказал он.

Комментируя палестинский вопрос, Лавров подчеркнул, что "для России, как и для подавляющего большинства членов международного сообщества, очевидно, что логику конфронтации можно преодолеть только совместными усилиями, опирающимися прежде всего на интересы государств региона". "Именно они должны в конечном счете решать его судьбу, - обратил внимание министр. - Ростки таких положительных процессов уже наметились. Положено начало нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией при содействии Китая, восстановлено членство Сирии в Лиге арабских государств, налаживается диалог между Дамаском и Анкарой".

Как указал глава МИД РФ, задача любого международного посредничества - не вмешиваться в эти процессы, не превращать регион в площадку геополитической борьбы, а создавать максимально благоприятные внешние условия для восстановления доверия между расположенными здесь странами. "Именно на это нацелены российские инициативы по ближневосточному урегулированию", - заключил Лавров.