Лавров заявил, что Россия направила в сектор Газа сотни тонн гумпомощи

Министр иностранных дел РФ отметил, что Москва поддерживает усилия ООН

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия оказывает ощутимую помощь жителям сектора Газа и направила в регион сотни тонн продовольствия и медикаментов, а также поддерживает деятельность сотрудников гуманитарных агентств ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств, - отметил он. - Мы поддерживаем действующих на местах сотрудников ооновских гуманитарных агентств, которые к большому прискорбию также становятся жертвами войны, включая полторы сотни погибших, о чем недавно говорил генеральный секретарь ООН, охарактеризовав эту цифру как беспрецедентную в истории участия ООН в различных операциях в зонах конфликтов".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "отсутствие гуманитарного доступа признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) главным препятствием для доставки гуманитарной помощи". "В частности, ВОЗ отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа всего лишь с конца декабря, поскольку соответствующие запросы были отклонены", - констатировал Лавров.