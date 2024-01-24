Поверенный РФ: послы "пятерки" СБ ООН 24 января обсудят в Йемене ситуацию в стране

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Евгений Кудров назвал этот формат хорошим механизмом поддержки деятельности спецпосланника ООН по республике Ханса Грундберга

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Послы "пятерки" стран - постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, Китай, Франция, Великобритания, США) в Йемене встретятся 24 января для обсуждения обстановки в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.

"Несмотря на сложность ситуации в мире, продолжаем обмен мнений и в рамках регулярных заседаний "пятерки" послов в Йемене стран - постоянных членов СБ ООН. К слову, очередная такая встреча состоится уже 24 января", - указал дипломат.

Кудров назвал этот формат хорошим механизмом поддержки деятельности спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга.

Полный текст интервью будет опубликован в 13:00 мск.