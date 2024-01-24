Песков сообщил, что РФ намерена расширять взаимодействие с африканскими странами

Пресс-секретарь президента отметил, что в России с официальным визитом находится президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия планирует расширять взаимодействие со странами африканского континента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы настроены продолжать расширять наше взаимодействие с африканскими странами", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в России с официальным визитом находится президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно. "Чад - одна из африканских стран, наш партнер потенциальный. Все возможности нашего взаимодействия далеко не раскрыты, есть над чем работать", - указал он.

По словам Пескова, переговоры между РФ и Чадом состоятся в составе делегаций, а затем главы государств продолжат общение в формате рабочего завтрака.

Песков напомнил, что в саммите Россия - Африка принимал участие министр иностранных дел Чада. Представитель Кремля отметил, что встреча глав государств осуществляется в продолжение тех, которые состоялись в ходе саммита.

Другие встречи главы государства, по словам представителя Кремля, будут носить непубличный характер.

О переговорах

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в повестке общения лидеров стран - перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях, а также региональные и международные вопросы.

Это будет первая встреча двух лидеров. Руководитель Чада планировал приехать на саммит Россия - Африка, который проходил прошлым летом в Санкт-Петербурге, однако в итоге визит не состоялся. Диписточники сообщали ТАСС, что страна подверглась сильному прессингу Запада перед мероприятием и вынуждена была понизить уровень своего участия. Кроме того, в соседние даты произошел государственный переворот в Нигере, который соседствует с Чадом, и Махамат Идрисс Деби Итно отправился туда с посреднической миссией.

При этом в 2019 году его отец - предыдущий президент Чада Идрисс Деби Итно - участвовал в первом саммите Россия - Африка, проходившем тогда в Сочи.