ЦИК сообщил, что на выборах президента будет меньше зарубежных участков, чем в 2018 году

Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, российские послы обратились к руководству недружественных стран с просьбой обеспечить безопасность и возможность проголосовать гражданам РФ за рубежом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Голосование на выборах президента РФ за рубежом будет проходить на меньшем количестве участков по сравнению с прошлыми президентскими выборами, когда их было 394. Об этом член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил на заседании комиссии.

"В 2018 году за рубежом было образовано 394 участка, думаю, конечно, что в этом году мы этой цифры не получим. Как я уже сказал, основная проблема в части обеспечения безопасности касается именно тех территорий, которые прилегают к нашим диппредставительствам и консульским учреждениям", - сказал он.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что российские послы обратились к руководству недружественных для РФ стран с просьбой обеспечить безопасность и возможность проголосовать российским гражданам за рубежом. "В ответ, я вам скажу так, хамскими бывают ответы, или они игнорируют, или уже заранее пишут, что выборы наших новых субъектов не признаем", - сказала Памфилова.