Путин: готовится пакет документов, расширяющий правовую базу сотрудничества РФ и Чада

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке "солидного пакета документов", который расширит договорно-правовую базу сотрудничества между РФ и Республикой Чад.

На переговорах с президентом переходного периода Чада Махаматом Идриссом Деби Итно глава российского государства отметил, что отношения между Россией и Чадом развиваются в последние годы особенно интенсивно. Путин обратил внимание на то, что по линии министерства иностранных дел и парламентов продолжаются контакты, а представители Чада принимали участие в саммите Россия - Африка в 2023 году.

"Готовится солидный пакет документов, который укрепляет и расширяет нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат", - сказал российский лидер.