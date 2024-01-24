24 января, 16:52,
обновлено 24 января, 17:00
Палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с постпредами ОИС встречу в Москве по ближневосточному конфликту

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с постоянными представителями стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) при Организации Объединенных Наций возможность проведения в Москве консультативной встречи по палестино-израильскому урегулированию. Об этом сообщили в дипведомстве РФ.

"Наладить конструктивное многостороннее сотрудничество в сфере палестино-израильского урегулирования призвана российская инициатива о проведении в Москве консультативной встречи с участием стран региона и тех международных игроков, кто заинтересован в добросовестном и честном диалоге", - говорится в сообщении по итогам встречи Лаврова с постпредами ОИС. 

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПалестино-израильский конфликт