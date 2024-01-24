Замглавы МИД РФ обсудил с главой МИД Чада урегулирование конфликтов в Африке

В МИД РФ отметили, что стороны обсудили широкий круг вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-чадских отношений с упором на углубления политического диалога и координации подходов по актуальной международной и африканской проблематике

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и глава МИД Чада Махамат Салех Аннадиф обменялись мнениями об урегулировании конфликтов в Африке, в том числе путем миротворческих усилий в рамках ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Доверительный обмен мнениями о путях урегулирования конфликтов на Африканском континенте, а также развитии военно-политической ситуации в Сахаро-Сахельской зоне подтвердил нацеленность Москвы и Нджамены на консолидацию соответствующих миротворческих усилий в рамках ООН и на других многосторонних площадках", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

В МИД РФ пояснили, что в ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-чадских отношений с упором на углубления политического диалога и координации подходов по актуальной международной и африканской проблематике.

В дипведомстве напомнили, что министр иностранных дел Чада находится в Москве в рамках официального визита президента переходного периода республики Махамата Идрисса Деби Итно.