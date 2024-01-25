В Лондоне откроют избирательный участок для голосования на выборах президента РФ

Как отметили в диппредставительстве РФ в Великобритании, информация о времени и порядке проведения голосования сообщат дополнительно

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Избирательный участок № 8061 для голосования на выборах президента РФ в марте будет сформирован на территории российского посольства в Лондоне. Об этом сообщило диппредставительство РФ в Великобритании.

"В соответствии с федеральным законом "О выборах Президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года №19-Ф3 и постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации № 678-СФ от 7 декабря 2023 года для проведения 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации приказом по посольству Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в Лондоне образован избирательный участок № 8061", - сказано в сообщении.

"Избирательный участок охватывает всю территорию Великобритании и будет располагаться по адресу: 6/7 Kensington Palace Gardens, London W8 4QP. Информация о времени и порядке проведения голосования будет сообщена дополнительно", - отмечается в нем.