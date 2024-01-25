Постпред РФ заявил о "мрачном впечатлении" от начала председательства Мальты в ОБСЕ

Александр Лукашевич считает, что Мальта хочет и дальше превращать ОБСЕ в "заложника украинской темы"

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. У российской стороны сложилось "мрачное впечатление" от начала работы нового действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Мальты Яна Борга. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

"Впечатления от того, что мы услышали - очень мрачные. Министр не дал особых надежд на то, что будет что-то меняться с точки зрения "украинизации" повестки дня", - заявил дипломат.

По его словам, Мальта хочет и дальше превращать ОБСЕ в "заложника украинской темы". Лукашевич также отметил, что "с трудом" представляет, как можно будет работать с новым действующим председателем после его поездки в Киев.

"Мы жестко предупредили, что дальнейшая "украинизация" и отравление атмосферы приведет к катастрофе ОБСЕ. Мы четко сказали, что нужно это выправить, следовать мандату, решениям и правилам процедуры, прекратить шантажировать Россию украинским сюжетом", - подчеркнул дипломат.

По его словам, сейчас ОБСЕ "не работает по принципу сотрудничества и в интересах безопасности всех". Лукашевич сказал, что прежние председательства в лице Польши и Северной Македонии также пытались активно продвигать украинскую тематику в работе организации. "Организация сильно отравлена этим ядом", - подчеркнул дипломат.

Ранее Борг в своей речи по случаю вступления в должность заявил, что Украина будет одним из приоритетов работы мальтийского председательства. Министр также анонсировал свою поездку в Киев.