Постпред РФ назвал выбор нового руководства ОБСЕ ключевой задачей

Александр Лукашевич указал, что 4 сентября заканчивается техническое продление полномочий нынешних генсека и руководителей трех структур

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Приоритетной задачей для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) остается подбор новых кандидатов на руководящие посты. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

"Остаются две крупнейшие задачи - подбор новых кандидатов на пост генерального секретаря и глав трех исполнительных структур: представителя по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и директора по демократическим институтам и правам человека", - заявил дипломат.

Он указал, что 4 сентября заканчивается техническое продление полномочий нынешних генсека и руководителей трех структур. По словам дипломата, руководство организации состоит из представителей евроатлантических стран, а другие регионы, включая Балканы и Евразию, практически не представлены.

"Рассчитываем на солидарность коллег из СНГ, Евразийского союза и ОДКБ. <…> Эта организация должна управляться представителями всех. Если идет узурпация, то у нас есть легитимные права восставать против этого произвола, что мы и делаем", - заявил дипломат.