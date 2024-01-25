Постпред РФ: председательство Мальты может спасти ОБСЕ или столкнуть ее в пропасть

Александр Лукашевич отметил, что пока во всей идеологии мальтийского председательства Россия "не увидела и крупицы какого-то рационального мышления"

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Мальтийское председательство в ОБСЕ может как спасти организацию, так и столкнуть ее в пропасть. Об этом заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

"Во всей идеологии мальтийского председательства мы не увидели и крупицы какого-то рационального мышления, пока, по крайней мере. Будем настраивать их на то, что они могут помочь этой организации, отвести ее от края пропасти, но они спокойно могут и столкнуть ее в эту бездну", - подчеркнул Лукашевич.

В январе Мальта сменила Северную Македонию на посту председателя ОБСЕ. В ходе министерского совещания в Скопье в декабре 2023 года Россия согласилась на продление срока мандата генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид и трех других высших руководителей организации (представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова и главы Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи) на девять месяцев, до сентября текущего года. Для согласования кандидатур их преемников понадобится согласие Москвы.

Страны ОБСЕ также не могут согласовать регулярный бюджет организации с 2022 года, Россия выступает за консенсусный подход к составлению финансовых обязательств объединения.