Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков решил сложить полномочия досрочно

Проект соответствующего постановления внесен комиссией по организации работы думы для рассмотрения на пленарном заседании столичного парламента, которое состоится 31 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутат Московской городской думы (МГД) Владимир Рыжков обратился в парламент с заявлением о досрочном прекращении полномочий. Соответствующий проект постановления Мосгордумы опубликован на сайте столичного парламента.

"В. А. Рыжков обратился в Московскую городскую думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы. В соответствии с законом города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 "О статусе депутата Московской городской думы" решение о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы оформляется постановлением Московской городской думы", - значится в тексте документа.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы, в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации и столичным законом о статусе депутата Московской городской думы полномочия депутата прекращаются досрочно в случае подачи им письменного заявления о сложении своих полномочий, что оформляется принятием постановления МГД. Тогда полномочия Рыжкова как депутата столичного парламента будут считаться прекращенными. На данный момент проект соответствующего постановления внесен комиссией по организации работы думы для рассмотрения на пленарном заседании столичного парламента, которое состоится 31 января.

При этом до окончания срока полномочий действующего созыва Мосгордумы остается меньше года, ввиду чего дополнительные выборы на потенциально вакантное место депутата в случае принятия данного проекта постановления проводиться не должны.

Рыжков был избран депутатом Мосгордумы VII созыва от партии "Яблоко" 19 сентября 2021 года по избирательному округу №37. Прежде он являлся членом Общественной палаты столицы (2019-2021 гг.), депутатом Госдумы (1993-2007 гг.), замглавы администрации Алтайского края (1991-1994 гг.), а также автором программ ныне закрытой радиостанции "Эхо Москвы".