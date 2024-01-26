США запретили России участие в заседании Международного совета по зерну

Подобным поступком Вашингтон продемонстрировал, что легко готов нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний, подчеркнули в посольстве РФ в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Власти США отказали российским дипломатам в возможности принять участие в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

"В очередной раз обращаем внимание общественных кругов и СМИ на деструктивную практику американских властей по ограничению служебных поездок посольства России по территории Соединенных Штатов. Число отказов Госдепартамента на должным образом оформленные нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет. Причем объяснять причину таких решений чиновники не удосуживаются. Разговаривать с нами бюрократы считают ниже своего достоинства, - отмечается в заявлении. - Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний".

"При этом препоны для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории российско-американских отношений, как будто стали нормой. В их числе посещение объектов русского историко-культурного наследия (таких как знаменитый Форт-Росс в Калифорнии) и даже возложение венков в местах захоронения советских солдат", - подчеркнули в посольстве.

"Призываем власти Соединенных Штатов трезво оценить последствия курса на дальнейшее выхолащивание двусторонних отношений. Требуем ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам", - добавили в диппредставительстве РФ.