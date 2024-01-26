Песков: Калининград уверенно развивается, учитывает недружественное окружение

По словам представителя Кремля, поэтому регион нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Калининградская область эффективно использует федеральную поддержку и развивается с учетом недружественных действий окружающих ее стран Евросоюза, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Калининград - это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ и важнейший эксклав. "Развитие этого региона является стратегической задачей для всего российского государства. Это было стратегической задачей, и когда была позитивная динамика в развитии наших отношений с Европейским союзом, со странами, которые окружают этот эксклав. И сейчас, когда это окружение стало недружественным, а говоря точнее враждебным, эта задача стала еще важнее", - добавил представитель Кремля.

По его словам, поэтому регион нуждается в реализации постоянных программ поддержки за счет федерального центра и сам весьма эффективно и рачительно расходует эти деньги. "Эффективность работы региона, лично губернатора констатировалась вчера всеми участниками совещания, [по развитию региона, которое провел президент РФ Владимир Путин]. Программы поддержки продолжаются, все средства расходуются эффективно, регион уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств ЕС и заранее готовясь и наращивая свой потенциал стойкости", - заключил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в ходе рабочей поездки в регион Путин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов передвигались в одном автомобиле, пресс-секретарь пояснил: "Владимир Владимирович каждый раз, когда посещает регионы, приглашает губернаторов в свою машину. Он использует время переездов, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе".