Захарова: в протестах в ЕС на фоне тяжелой экономической ситуации нет "руки Москвы"

Причина кроется в действиях Еврокомиссии, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что в протестах фермеров в Европейском Союзе на фоне тяжелой экономической ситуации нет "руки Москвы", причина кроется в действиях Еврокомиссии.

"Мы видим, фермерские протесты уже охватывают не только непосредственных еэсовских соседей Украины, но и Германию, Францию. Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров, этого всего там нет", - указала она в ходе брифинга.

"Причина забастовок как раз в проводимой Еврокомиссией под управлением Урсулы фон дер Ляйен политики, можно назвать недальновидной, но я назову специальной, которая привела к росту затрат на производство внутри Евросоюза и которая создала идеальные условия для недобросовестной конкуренции на внутриеэсовском сельхозрынке за счет переизбытка украинской продукции", - подчеркнула Захарова.

Протесты фермеров во Франции

Французские аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС.

В знак протеста они при помощи тракторов блокируют автодороги. В частности, на юго-западе Франции фермеры перекрыли подступы к Перпиньяну - главному городу департамента Восточные Пиренеи, а также движение на важной магистрали А9.

Протесты фермеров в Германии

Ранее глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид пригрозил начать 22 января новые масштабные протесты аграриев, если правительство ФРГ не пойдет навстречу и не откажется от планов отмены некоторых льгот, в частности скидок на дизель. Руквид назвал предыдущие акции фермеров лишь "предвестником землетрясения".

По всей Германии проходили крупные акции протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить ряд налоговых льгот для аграриев. 15 января в Берлин прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держали плакаты с требованием отставки правительства канцлера Олафа Шольца. К акции сельхозпроизводителей присоединились экспедиторы и ремесленники. Кроме того, на минувшей неделе бастовали машинисты с требованием повысить зарплату.