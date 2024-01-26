Медведев предрек США гражданскую войну и образование "Техасской Народной Республики"

По словам зампреда Совета безопасности, Соединенные Штаты могут столкнуться с конституционным кризисом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. США стоят на пороге конституционного кризиса и гражданской войны, а образование отдельной "Техасской Народной Республики" выглядит все более вероятным, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал конфликт Вашингтона с властями Техаса по поводу миграционной политики.

"Так или иначе Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния. А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы", - написал политик в своем Telegram-канале.

Как считает Медведев, "образование Техасской Народной Республики становится все более реальным". Он констатировал, что американская администрация демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США.

"Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Все что угодно - лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев", - обрисовал происходящее зампред Совбеза РФ.

В заключение он добавил: "И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана".

О ситуации вокруг Техаса

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом нелегалов. Решение суда позволяет пограничному патрулю убрать ограждение на время судебного процесса.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.